Програма '' Гостре питання ''. Восьмий гість – Віталій Скоцик | ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – Голова ГО Аграрна платформа Віталій Скоцик.

Продовження програми ''Гостре питання''. Восьмий гість – Віталій Скоцик | ч.2

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