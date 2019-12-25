Програма ''Гостре питання''. Вісімдесятий гість – Санта-Клаус ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV – Санта-Клаус

Продовження програми ''Гостре питання''. Вісімдесятий гість – Санта-Клаус | ч.2

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