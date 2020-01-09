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9 січня • оновлено в 19:23
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Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят третій гість - Кирило Сазонов ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV - блогер, журналіст Кирило Сазонов

Початок програми ''Гостре питання''. Вісімдесят третій гість - Кирило Сазонов | ч.1

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Гостре Питання
Особа
Кирило Сазонов
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