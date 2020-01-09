Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят третій гість - Кирило Сазонов ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV - блогер, журналіст Кирило Сазонов

Продовження програми ''Гостре питання''. Вісімдесят третій гість - Кирило Сазонов | ч.2

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!