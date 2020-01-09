Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят третій гість - Кирило Сазонов ч.1
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV - блогер, журналіст Кирило Сазонов
Продовження програми ''Гостре питання''. Вісімдесят третій гість - Кирило Сазонов | ч.2
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