Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят сьомий гість – Олена Сотник ч.2
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV – народна депутатка України VIII скликання Олена Сотник
Початок програми ''Гостре питання''. Вісімдесят сьомий гість – Олена Сотник| ч.1
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