Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят сьомий гість – Олена Сотник ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV – народна депутатка України VIII скликання Олена Сотник

Початок програми ''Гостре питання''. Вісімдесят сьомий гість – Олена Сотник| ч.1

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