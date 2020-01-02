Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят другий гість - Олена Рєпіна ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — актриса Олена Рєпіна

Початок програми ''Гостре питання''. Вісімдесят другий гість - Олена Рєпіна | ч.1

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