Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят другий гість - Олена Рєпіна ч.1
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV — актриса Олена Рєпіна
Продовження програми ''Гостре питання''. Вісімдесят другий гість — Олена Рєпіна | ч.2
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