Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят дев’ятий гість – Олександр Бригинець ч.1
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV – народний депутат України VIII скликання Олександр Бригинець
Продовження програми ''Гостре питання''. Вісімдесят дев’ятий гість – Олександр Бригинець | ч.2
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