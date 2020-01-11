Програма ''Гостре питання''. Вісімдесят четвертий гість – Андрій Джеджула ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — шоу-мен, популярний ведучий Андрій Джеджула

Продовження програми ''Гостре питання''. Вісімдесят четвертий гість — Андрій Джеджула | ч.2

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