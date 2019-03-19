Програма ''Гостре питання''. Тринадцятий гість – Олександр Мороз | ч.1

Програма ''Гостре питання''. Тринадцятий гість – Олександр Мороз | ч.1144Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – колишній голова Верховної Ради, екс-лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз.
Продовження програми ''Гостре питання''. Тринадцятий гість – Олександр Мороз | ч.2
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