Програма ''Гостре питання''. Тридцять восьма гостя - Інна Богословська ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - народний депутат III, VI і VII скликань Інна Богословська.

Початок програми '' Гостре питання ''. Тридцять восьма гостя - Інна Богословська | ч.1

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал