Програма ''Гостре питання''. Тридцять восьма гостя - Інна Богословська ч.2

Програма ''Гостре питання''. Тридцять восьма гостя - Інна Богословська ч.261Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - народний депутат III, VI і VII скликань Інна Богословська.
Початок програми '' Гостре питання ''. Тридцять восьма гостя - Інна Богословська | ч.1
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