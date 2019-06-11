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Програма ''Гостре питання''. Тридцять третій гість - Олександр Опанасенко ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" народний депутат, фракція "Самопоміч" Олександр Опанасенко.

Початок програми '' Гостре питання ''. Тридцять третій гість - Олександр Опанасенко | ч.1

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Олександр Опанасенко
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