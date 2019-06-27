Програма "Гостре питання". Тридцять сьомий гість – Андрій Сенченко ч.1

Програма "Гостре питання". Тридцять сьомий гість – Андрій Сенченко ч.165Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" народний депутат України V-VII скликань Андрій Сенченко.
Продовження програми "Гостре питання". Тридцять сьомий гість – Андрій Сенченко | ч.2.
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