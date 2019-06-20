Програма "Гостре питання". Тридцять п'ятий гість - Ігор Мосійчук ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – народний депутат України Ігор Мосійчук.

Продовження програми "Гостре питання". Тридцять п'ятий гість – Ігор Мосійчук | ч.2.

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