Програма "Гостре питання". Тридцять п'ятий гість - Ігор Мосійчук ч.1

Програма "Гостре питання". Тридцять п'ятий гість - Ігор Мосійчук ч.188Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – народний депутат України Ігор Мосійчук.
Продовження програми "Гостре питання". Тридцять п'ятий гість – Ігор Мосійчук | ч.2.
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