Програма ''Гостре питання''. Тридцять перший гість - Олексій Рябчин ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" народний депутат, фракція "Батьківщина" Олексій Рябчин.

Початок програми '' Гостре питання ''. Тридцять перший гість - Олексій Рябчин | ч.1

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