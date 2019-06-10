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Програма ''Гостре питання''. Тридцять другий гість - Андрій Помазанов ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" народний депутат, фракція "Народний фронт" Андрій Помазанов.

Початок програми '' Гостре питання ''. Тридцять другий гість - Андрій Помазанов | ч.1

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Гостре ПитанняЕфіри Oboz TVПряма трансляція
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Андрій Помазанов
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