Програма ''Гостре питання''. Тридцять другий гість - Андрій Помазанов ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" народний депутат, фракція "Народний фронт" Андрій Помазанов.

Початок програми '' Гостре питання ''. Тридцять другий гість - Андрій Помазанов | ч.1

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