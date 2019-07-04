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Програма ''Гостре питання''. Тридцять дев'ята гостя - Ольга Червакова ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - народний депутат України ( "Блок Петра Порошенко") Ольга Червакова.

Початок програми ''Гостре питання'' Тридцять дев'ята гостя - Ольга Червакова | ч.1

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Гостре ПитанняЕфіри Oboz TVПряма трансляція
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Ольга Червакова
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