Програма ''Гостре питання''. Тридцять дев'ята гостя - Ольга Червакова ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - народний депутат України ( "Блок Петра Порошенко") Ольга Червакова.

Продовження програми '' Гостре питання '' Тридцять дев'ята гостя - Ольга Червакова | ч.2

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