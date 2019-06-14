ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

Програма "Гостре питання". Тридцять четвертий гість – Тетяна Чорновол ч.2

191Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" народний депутат України від фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол.

Початок програми "Гостре питання". Тридцять четвертий гість – Тетяна Чорновол | ч.1.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Гостре ПитанняПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини