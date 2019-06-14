Програма "Гостре питання". Тридцять четвертий гість – Тетяна Чорновол ч.2

Програма "Гостре питання". Тридцять четвертий гість – Тетяна Чорновол ч.2191Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" народний депутат України від фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол.
Початок програми "Гостре питання". Тридцять четвертий гість – Тетяна Чорновол | ч.1.
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