Програма ''Гостре питання''. Третій гість – Андрій Садовий | ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – міській голова Львова Андрій Садовий.

Продовження програми '' Гостре питання ''. Третій гість – Андрій Садовий | ч.2

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!