Програма ''Гостре питання''. Сороковий гість - Олег Тягнибок ч.2

Програма ''Гостре питання''. Сороковий гість - Олег Тягнибок ч.2226Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок.
Початок програми '' Гостре питання '' Сороковий гість - Олег Тягнибок | ч.1
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані