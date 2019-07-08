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Програма ''Гостре питання''. Сороковий гість - Олег Тягнибок ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок.

Початок програми '' Гостре питання '' Сороковий гість - Олег Тягнибок | ч.1

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVГостре Питання
Особа
Олег Тягнибок
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