Програма ''Гостре питання''. Сорок третій гість — Юлія Клименко ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – політик і економіст, екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Клименко.

Початок програми ''Гостре питання''. Сорок третій гість — Ольга Клименко | ч.1.

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