Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Програма ''Гостре питання''. Сорок третій гість — Юлія Клименко ч.2

162 Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – політик і економіст, екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Клименко.

Початок програми ''Гостре питання''. Сорок третій гість — Ольга Клименко | ч.1.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Гостре Питання
Особа
Юлія Клименко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини