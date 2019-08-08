Програма ''Гостре питання''. Сорок сьомий гість - Тимофій Нагорний ч.1

Програма ''Гостре питання''. Сорок сьомий гість - Тимофій Нагорний ч.1146 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - бізнесмен і меценат Тимофій Нагорний.
Продовження програми '' Гостре питання ''. Сорок сьомий гість - Тимофій Нагорний | ч.2
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