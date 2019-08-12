Програма ''Гостре питання''. Сорок сьомий гість - Тетяна Мокріді ч.2

Програма ''Гостре питання''. Сорок сьомий гість - Тетяна Мокріді ч.286 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - ексчлен Нацради з питань телебачення і радіомовлення Тетяна Мокріді.
Початок програми ''Гостре питання''. Сорок сьомий гість - Тетяна Мокріді | ч.1
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані