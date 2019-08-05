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Програма ''Гостре питання''. Сорок шостий гість — Павло Розенко ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора запитань. Сьогодні на "допиті" - віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Початок програми ''Гостре питання''. Сорок шостий гість - Павло Розенко | ч.1

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Гостре Питання Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
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Павло Розенко
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