Програма ''Гостре питання''. Сорок шостий гість — Павло Розенко ч.1

Програма ''Гостре питання''. Сорок шостий гість — Павло Розенко ч.168 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора запитань. Сьогодні на "допиті" - віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
Продовження програми ''Гостре питання'' Сорок шостий гість - Павло Розенко | ч.2
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