Програма ''Гостре питання''. Сорок перший гість — Микола Томенко ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – громадський і політичний діяч Микола Томенко.

Початок програми "Гостре питання". Сорок перший гість – Микола Томенко | ч.1.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!