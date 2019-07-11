Програма ''Гостре питання''. Сорок перший гість — Микола Томенко ч.2

Програма ''Гостре питання''. Сорок перший гість — Микола Томенко ч.2446 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – громадський і політичний діяч Микола Томенко.
Початок програми "Гостре питання". Сорок перший гість – Микола Томенко | ч.1.
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