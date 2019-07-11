Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Програма ''Гостре питання''. Сорок перший гість — Микола Томенко ч.1

288 Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – громадський і політичний діяч Микола Томенко.

Продовження програми ''Гостре питання''. Сорок перший гість — Микола Томенко | ч.2.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Микола Томенко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш

Новини

Всі новини