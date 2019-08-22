Програма ''Гостре питання''. Сорок дев'ятий гість - Юрій Фальоса ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Денис Похила виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" – музичний продюсер Юрій Фальоса.

Продовження програми ''Гостре питання''. Сорок дев'ятий гість - Юрій Фальоса | ч.2

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