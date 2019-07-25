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Програма "Гостре питання". Сорок четвертий гість — Ірина Суслова ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – народний депутат України Ірина Суслова.

Початок програми "Гостре питання". Сорок четвертий гість - Ірина Суслова | ч.1.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ірина Суслова
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