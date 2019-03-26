Програма ''Гостре питання''. Сімнадцятий гість – Руслан Кошулинський ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – політик Руслан Кошулинський.

Продовження програми '' Гостре питання ''. Сімнадцятий гість – Руслан Кошулинський | ч.2

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!