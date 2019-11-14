Програма '' Гостре питання ''. Сімдесятий гість — Ігор Алєксєєв ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV - народний депутат України 8 скликання Ігор Алексєєв.

Початок програми ''Гостре питання''. Сімдесятий гість — Ігор Алєксєєв | ч.1

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