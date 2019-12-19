Програма ''Гостре питання''. Сімдесят восьмий гість - Надія Васіна ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV - гімнастка Надія Васіна

Початок програми '' Гостре питання ''. Сімдесят восьмий гість - Надія Васіна | ч.1

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