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9 грудня • оновлено в 20:54
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Програма ''Гостре питання''. Сімдесят сьомий гість – Володимир Бебешко ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV – український звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко

Продовження програми ''Гостре питання''. Сімдесят сьомий гість – Володимир Бебешко | ч.2

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Гостре Питання
Особа
Володимир Бебешко
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