Головна Новини
2 грудня • оновлено в 21:54
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Програма ''Гостре питання''. Сімдесят п'ятий гість — Алла Мартинюк ч.2

130
Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — співачка, акторка, волонтер Алла Мартинюк

Початок програми ''Гостре питання''. Сімдесят п'ятий гість Алла Мартинюк | ч.1

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Алла Мартинюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини