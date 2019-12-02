Програма ''Гостре питання''. Сімдесят п'ятий гість — Алла Мартинюк ч.1
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV — співачка, акторка, волонтер Алла Мартинюк
Продовження програми ''Гостре питання''. Сімдесят п'ятий гість — Алла Мартинюк | ч.2
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