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2 грудня • оновлено в 21:54
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Програма ''Гостре питання''. Сімдесят п'ятий гість — Алла Мартинюк ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — співачка, акторка, волонтер Алла Мартинюк

Продовження програми ''Гостре питання''. Сімдесят п'ятий гість Алла Мартинюк | ч.2

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Гостре Питання
Особа
Алла Мартинюк
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