Програма ''Гостре питання''. Сімдесят перший гість - Анна Скороход ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому етері глядачі ObozTV та читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV - народний депутат України Анна Скороход .

Продовження програми '' Гостре питання ''. Сімдесят перший гість - Анна Скороход | ч.2

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