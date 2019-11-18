Програма ''Гостре питання''. Сімдесят перший гість - Анна Скороход ч.1
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому етері глядачі ObozTV та читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV - народний депутат України Анна Скороход .
Продовження програми '' Гостре питання ''. Сімдесят перший гість - Анна Скороход | ч.2
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