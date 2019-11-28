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29 листопада • оновлено в 10:55
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Програма ''Гостре питання''. Сімдесят четвертий гість — Мирослав Гай ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV ветеран АТО, блогер Мирослав Гай

Продовження програми '' Гостре питання ''. Сімдесят четвертий гість - Мирослав Гай | ч.2

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Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Мирослав Гай
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