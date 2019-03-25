МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Програма ''Гостре питання''. Шістнадцятий гість – Олександр Данилюк ч.2

61Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – керівник ГО "Центр оборонних реформ" Олександр Данилюк.

Початок програми '' Гостре питання ''. Шістнадцятий гість – Олександр Данилюк | ч.1

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Гостре ПитанняЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
активіст Олександр Данилюк

Новини

Всі новини