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Програма ''Гостре питання''. Шістнадцятий гість – Олександр Данилюк ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – керівник ГО "Центр оборонних реформ" Олександр Данилюк.

Продовження програми '' Гостре питання ''. Шістнадцятий гість – Олександр Данилюк | ч.2

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