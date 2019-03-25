Програма ''Гостре питання''. Шістнадцятий гість – Олександр Данилюк ч.1

Програма ''Гостре питання''. Шістнадцятий гість – Олександр Данилюк ч.179Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – керівник ГО "Центр оборонних реформ" Олександр Данилюк.
Продовження програми '' Гостре питання ''. Шістнадцятий гість – Олександр Данилюк | ч.2
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".