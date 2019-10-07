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8 жовтня • оновлено в 13:38
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Програма ''Гостре питання''. Шістдесятий гість — Євгенія Кравчук ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора запитань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — народна депутатка Верховної Ради України IX скликання Євгена Кравчук.

Продовження програми '' Гостре питання ''. Шістдесятий гість — Євгенія Кравчук | ч.2

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Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Євгенія Кравчук
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