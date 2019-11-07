Програма ''Гостре питання''. Шістдесят восьмий гість — Ірина Верещук ч.1

Програма ''Гостре питання''. Шістдесят восьмий гість — Ірина Верещук ч.135 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL .
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV — народний депутат України Ірина Верещук.
Продовження програми ''Гостре питання''. Шістдесят восьмий гість — Ірина Верещук | ч.2
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