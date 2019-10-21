Програма ''Гостре питання''. Шістдесят третій гість — Тарас Чорновіл ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — ексдепутат, експерт з політичних питань Тарас Чорновіл.

Початок програми ''Гостре питання''. Шістдесят третій гість — Тарас Чорновіл | ч.1

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