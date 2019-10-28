Програма ''Гостре питання''. Шістдесят п'ятий гість — Віталій Капранов ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям зставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — письменник, публіцист, громадський діяч Віталій Капранов.

Продовження програми '' Гостре питання ''. Шістдесят п'ятий гість — Віталій Капранов | ч.2

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