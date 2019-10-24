Програма ''Гостре питання''. Шістдесят четвертий гість — Олена Шуляк ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — народна депутатка, '' Слуга народу '' Олена Шуляк.

Продовження програми '' Гостре питання ''. Шістдесят четвертий гість — Олена Шуляк | ч.2

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