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Програма ''Гостре питання''. П'ятнадцятий гість – Руслан Ригованов ч.1

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – громадський діяч Руслан Ригованов.

Продовження програми '' Гостре питання ''. П'ятнадцятий гість – Руслан Ригованов | ч.2

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