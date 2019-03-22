Програма ''Гостре питання''. П'ятнадцятий гість – Руслан Ригованов ч.1

Програма ''Гостре питання''. П'ятнадцятий гість – Руслан Ригованов ч.165Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – громадський діяч Руслан Ригованов.
Продовження програми '' Гостре питання ''. П'ятнадцятий гість – Руслан Ригованов | ч.2
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".