Програма '' Гостре питання ''. П'ятий гість – Роман Безсмертний | ч.1

Програма '' Гостре питання ''. П'ятий гість – Роман Безсмертний | ч.136.2тЧитати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – політик, надзвичайний і повноважний посол Роман Безсмертний.
Продовження програми '' Гостре питання ''. Пятый гість – Роман Безсмертний | ч.2
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