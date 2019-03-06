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Програма ''Гостре питання''. П'ятий гість – Роман Безсмертний | ч.2

35.7тЧитати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – політик, надзвичайний і повноважний посол Роман Безсмертний.

Початок програми '' Гостре питання ''. П'ятий гість – Роман Безсмертний | ч.1

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