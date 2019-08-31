Програма ''Гостре питання''. П'ятдесятий гість - Оксана Заліщук ч.2

Програма ''Гостре питання''. П'ятдесятий гість - Оксана Заліщук ч.281 Читати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Денис Похила виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" – народний депутат України восьмого скликання Оксана Заліщук.
Початок програми '' Гостре питання ''. П'ятдесятий гість - Оксана Заліщук | ч.1
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