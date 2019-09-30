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30 вересня • оновлено в 20:47
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Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят восьмий гість — Геннадій Москаль ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — український політик, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук, доцент Геннадій Москаль.

Початок програми '' Гостре питання ''. П'ятдесят восьмий гість — Геннадій Москаль | ч.1

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Теми
Гостре Питання Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Геннадій Москаль
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